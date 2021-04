Euro 2020, Vezzali: “La riapertura degli stadi la dovevamo agli italiani”

Roma – “Il mondo dello sport deve lavorare in autonomia, le istituzioni devono dialogare fra di loro. Quello che mi auguro è che possano trovare insieme una soluzione. Se questo non dovesse avvenire, allora la politica deve venire in aiuto. Lo sport deve essere concepito come valore sociale che deve anteporsi agli interessi economici”.

Lo ha detto il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali parlando della Superlega durante la presentazione del Trophy Tour di Euro 2020. Poi, sulla competizione al via l’11 giugno con la partita Italia-Turchia, ha aggiunto: “..è un evento che va oltre il calcio. Garantire le partite a Roma è una cosa che dovevamo agli italiani. Sarà la possibilità di vivere lo sport come una grande festa”. (Ansa).

