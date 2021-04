Latina – Poco prima delle 6 di oggi mercoledì 21 aprile 2021, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via G. Carturan su segnalazione dei residenti di zona per un incendio.

Davanti alla farmacia i pompieri hanno domato un incendio che stava coinvolgendo il gazebo utilizzato per effettuare i tamponi rapidi, spegnendo il rogo che rischiava di propagarsi.

Successivamente, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, i Vigili del fuoco hanno effettuato un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alle cause. Al momento non si è evidenziato nulla che possa aver causato l’innesco dell’incendio.

Non si registrano persone coinvolte.

