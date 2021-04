Latina, alla guida ubriaca si schianta contro un veicolo in sosta

Latina – Nel pomeriggio di ieri, 20 aprile, a Latina, i carabinieri del Nor sezione radiomobile, nel corso di servizio di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà una 38 enne di Cassino che, alla guida di un’autovettura, durante la marcia a velocità sostenuta, perdeva il controllo del veicolo finendo la corsa contro un’altra auto regolarmente parcheggiata.

Successivamente la donna, sebbene avesse proseguito la marcia senza fermarsi, veniva raggiunta e controllata dai militari dell’Arma che, mediante l’uso di etilometro, accertavano che aveva un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa.

La donna, però, si rifiutava di sottoporsi ad ulteriori test per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e la patente di guida ritirata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina