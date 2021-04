Nuovo decreto riaperture: il 15 maggio le piscine all’aperto. Il 1 giugno le palestre

Roma – Come anticipato nella conferenza stampa del primo ministro Mario Draghi e il ministro della salute Roberto Speranza di venerdì scorso (leggi qui), sono stati ufficializzati i provvedimenti di riapertura, per le palestre e le piscine.

Dal 15 maggio e in zona gialla, come indica il nuovo decreto del Governo appena uscito, gli impianti natatori potranno riaprire, nel rispetto delle norme anti Covid, ma solamente per quelli all’aperto. Stessa strategia di sicurezza per le palestre. Viene indicato il ritorno all’attività delle palestre ma solo dal 1 giugno. Evidentemente sia quelle all’aperto che al chiuso. Non viene specificato nel testo, mantenendo una linea generale per tutti i tipi di palestre.

La novità del decreto è che, a differenza del passato, tornano gli sport da contatto e quelli di squadra. Già dal 26 aprile, quindi da lunedì prossimo, si potranno praticare all’aperto nel rispetto delle norme sanitarie di sicurezza e sempre in zona gialla.

Dunque, le piscine al chiuso restano ancora chiuse, sottolineando il disappunto mostrato nel primo pomeriggio di oggi del presidente della Federnuoto Paolo Barelli (leggi qui). Le uniche realtà sportive a non ripartire sono proprio queste ultime.

Dal 1 giugno potranno tornare ad assistere alle competizioni sportive di interesse nazionale (Coni e Cip) anche tifosi e spettatori. Il tetto massimo di presenze negli impianti al chiuso e all’aperto consentite sono del 25% e non oltre, seguendo la linea guida dell’Europeo di calcio. 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso e in zona gialla. Tuttavia, l’istituzione sportiva delegata, come cita il decreto, può decidere un numero diverso di spettatori sugli spalti, ma solamente all’aperto e sempre nel rispetto delle norme anti Covid.

