Ostia, in manette un pizzaiolo con l’hobby… dello spaccio

Ostia – A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di Nuova Ostia, i carabinieri hanno arrestato un uomo, pizzaiolo di professione.

I militari, dopo aver notato un insolito via-vai dalla sua abitazione, hanno deciso di effettuare un controllo nell’appartamento, sorprendendo l’uomo in possesso di circa 70 grammi di hashish già suddivisi in dosi, quasi 7 grammi di cocaina, il materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga e 1.310 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre lo stupefacente, il denaro e il restante materiale rinvenuto, sono stati sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

