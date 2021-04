Pomezia, il centro medico legale Inps verrà chiuso: l’Usb è pronta a scendere in piazza

Pomezia – “Il centro medico legale di Pomezia verrà chiuso. I dipendenti hanno già ricevuto la lettera di trasferimento e la decisione è presa”. A fare il punto della situazione è Stefano Mengozzi, consigliere comunale di Pomezia ed esponente del Partito Democratico, che chiarisce in un post di Facebook la situazione del centro medico legale Inps.

“Ciò che è stato ottenuto, e ne siamo in ogni caso felici, avendo noi del Partito Democratico sollevato la questione a livello comunale, regionale e parlamentare, è che per un giorno a settimana il personale di Tuscolana venga a Pomezia a svolgere il servizio.

Evidente che però non saranno garantiti i numeri di visite che venivano svolte prima della pandemia, a pieno regime.

La vedo così: più che una vittoria la chiamerei ‘prima disponibilità’, ma la battaglia delle istituzioni deve essere quella di far riaprire il centro di medicina legale dell’Inps di Pomezia. Questo il punto su cui non si può retrocedere!”, conclude il Consigliere.

L’Usb organizza la protesta davanti al Comune

Il Consigliere Mengozzi ha condiviso una nota dell’Unione Sindacale di Base P.i coordinamento regionale del Lazio, in cui il Sindacato si dimostra tutt’altro che contento delle recenti dichiarazioni del Sindaco di Pomezia: “Usb Inps non considera sufficiente l’apertura del Cml per un solo giorno a settimana, in un territorio vasto e con un alta densità di popolazione, quando già sotto organico e con carico di lavoro, operando 5 giorni a settimana”, si legge nella nota del Sindacato.

“Non è logicamente possibile garantire ai cittadini di Pomezia e comuni limitrofi un servizio adeguato con un presidio così limitato. Usb non ci sta e rilancia. Il Cml dell’Inps di Pomezia deve restare aperto e riorganizzato con più personale. Solo così potremo continuare a parlare di INps e Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini”.

“Per protestare contro queste decisioni – conclude – che segnano un’inesorabile arretramento dal territorio dell’Inps, Usb ha organizzato un presidio di protesta e di informazione per il giorno 27 aprile dalle ore 10:30 davanti alla sede del Municipio di Pomezia”.

