Progetti Cag e Urban Regeneration: al via gli incontri con le associazioni di Montalto e Pescia

Montalto – L’amministrazione comunale ha avuto un primo incontro online per discutere con le associazioni del territorio che hanno aderito al progetto Yur-Youth Urban Regeneration, presentato attraverso l’avviso pubblico “Creative Living Lab III edizione – Costruire spazi di prossimità promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (Mic)”.

“La proposta – commentano gli assessori alla cultura e alle politiche giovanili, Silvia Nardi e Giovanni Corona – si lega unilateralmente al progetto di istituzione del Centro di aggregazione giovanile, che avrà sede a Montalto, presso il complesso sportivo Franco Bruni, e a Pescia Romana al centro anziani.

L’obiettivo è quello di riqualificare perimetralmente gli spazi individuati, tramite iniziative e attività volte a realizzare dei poli attrattivi strategici per i giovani.

Grazie alla collaborazione con Dark Camera – associazione di Tuscania da anni impegnata in attività rivolte alle nuove generazioni – gli interventi interesseranno le mura perimetrali, riqualificate attraverso un murales a tema che esalteranno la vocazione culturale, sportiva e sociale del luogo.

Saranno inoltre previste installazioni artistiche realizzate con materiali di riciclo e verranno attivati laboratori di promozione delle buone pratiche (falegnameria e riciclo creativo, orto urbano, attività sportive e cura e conservazione del verde pubblico).

Un primo passo – aggiungono gli assessori – verso la riattivazione di quei luoghi considerati strategici per incrementare l’aggregazione sociale dei giovani che combina cultura e sport.

Crediamo molto in questi progetti – concludono Corona e Nardi – con l’importante collaborazione delle associazioni locali. Proprio per questo, le attività verranno realizzate indipendentemente dai finanziamenti ottenuti e nei prossimi giorni faranno seguito altri confronti per rendere le associazioni e i loro associati partecipanti attivi e propositivi”.

