Sale sul treno con una pistola nascosta nel bagaglio: arrestato 21enne di Fiumicino

Fiumicino – E’ finito in manette un 21enne di Fiumicino già noto alle forze dell’ordine: i carabinieri, infatti, lo hanno riconosciuto mentre si trovava a bordo di un treno, in possesso di un borsone, e con atteggiamento stranamente circospetto.

Considerata la situazione, i militari hanno deciso di fermarlo e nel bagaglio, nascosta fra i vestiti, è stata rinvenuta una pistola, perfettamente funzionante e completa di munizioni, della quale il ragazzo non ha saputo spiegare la provenienza e le motivazioni circa il possesso.

Il 21enne è stato arrestato e trattenuto in caserma, mentre l’arma, che non è risultata oggetto di furto e sulla cui provenienza sono in corso accertamenti, è stata sequestrata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

