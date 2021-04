Al via la realizzazione delle isole ambientali nel borgo di Ostia Antica

Ostia – Partono i cantieri per la realizzazione delle isole ambientali di Ostia Antica e Casal Bertone, rispettivamente nel Municipio X e IV.

Sono previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi, attraverso la creazione di nuove aree pedonali, zone a velocità ridotta e una disciplina di traffico a misura di pedoni e ciclisti. A Ostia Antica il cantiere è già iniziato, mentre a Casal Bertone sono state consegnate le aree e i lavori inizieranno la prossima settimana.

“Anche i quartieri più periferici avranno nuove aree dedicate alla mobilità dolce, valorizzando inoltre zone di grande valore storico come il borgo di Ostia Antica. Isole ambientali, zone 30 e aree pedonali sono tutti elementi indispensabili all’interno del nostro piano dedicato alla mobilità a Roma. Obiettivo è dare la possibilità ai cittadini di poter vivere in sicurezza gli spazi sotto casa, liberi da traffico e smog”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

L’intervento nel borgo rinascimentale di Ostia Antica consiste in lavori di riqualificazione su viale dei Romagnoli che comporteranno il rifacimento delle pavimentazioni, la riorganizzazione funzionale degli spazi con l’allargamento e la realizzazione dei marciapiedi ove necessario e la valorizzazione dei punti di maggiore interesse come l’ingresso al Borgo e agli scavi archeologici.

Nel quartiere di Casal Bertone saranno completati diversi interventi al fine di realizzare l’isola ambientale: tra questi una revisione parziale della disciplina di traffico e il rifacimento di parte della carreggiata su via di Casal Bertone. In particolare all’incrocio tra via di Casal Bertone e via Cesare Ricotti la strada verrà rialzata al livello dei marciapiedi per rendere più agevole il passaggio dei pedoni. Su via Ricotti e via di Casal Bertone saranno inoltre ampliate le aree pedonali. Altri lavori riguarderanno piazza di Santa Maria Consolatrice, la principale del quartiere.

“Con la realizzazione di isole ambientali sui territori garantiamo più alti standard di sicurezza stradale, migliorando la vivibilità dei quartieri. Interventi di riqualificazione che stiamo realizzando in tutta Roma”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in movimento, Pietro Calabrese.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio