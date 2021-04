Apre Roma World, torniamo a uscire… in sicurezza

Dopo mesi di chiusure cresce la voglia di uscire di casa, di tornare a vivere esperienze in sicurezza, all’aria aperta, immersi nella natura.

Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: apre a Roma un nuovo Parco, si chiama Roma World e promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, per godersi un’esperienza all’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani.

Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma.

Nell’accampamento l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto con la natura, mangia come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno, fa shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, incontra gli animali della fattoria, ammira il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, si perde tra i sentieri nei boschetti di sughere e vive un’esperienza unica… là, dove tutto ebbe inizio!

Entriamo dal Portale, ci attende il Villaggio dei Legionari: di fronte a noi il Castrum, l’Accampamento Militare con le sue torri e fortificazioni, al centro del prato l’Arena dei Gladiatori, dove assistere agli spettacoli, alle sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada, appunto il Gladio (o Rudis in legno) guidati dagli istruttori del Gruppo Storico Romano. Nella Taberna, il ristorante del parco, si mangia come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. Il mercato degli artigiani ci fa scoprire oggetti, costumi e tecniche di 2000 anni fa. Gli amanti dell’outdoor possono trascorrere la notte nelle tende dei Legionari.

Ci addentriamo nel villaggio, circondati dai versi degli animali della fattoria: Capre, Pecore e Mucche nane, simpatici maialini, chiassose Oche, Tacchini, Papere, Galline, Galli, delicati Conigli, Asinelli e Cavallini Pony, questi ultimi a disposizione per portare in giro i bambini. Gli animali della fattoria convivono con spettacolari Cammelli e Lama, Struzzi variopinti e Tartarughe. Durante la giornata possiamo nutrirli e imparare a prenderci cura di loro.

A fine villaggio si staglia l’Arena dei Rapaci dove ammirare gli Spettacoli di Falconeria: dal volo dell’aquila agli attacchi dei falchi sulla preda, dall’ipnotico sguardo del gufo alla singolarità del barbagianni. Possiamo interagire con gli animali, diventando Falconieri per un giorno, facendo volare i rapaci al pugno nei boschetti circostanti.

A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il playground nel bosco, cimentarsi con il tiro con l’arco, provare i giri sui pony o a bordo dei cammelli: puro divertimento in libertà!

Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico accompagnati da esperte guide, alla scoperta della biodiversità di questo scorcio di campagna Romana, tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea.

Magia e mistero avvolgono il piccolo Tempio di Apollo, immerso tra gli alberi, sede di celebrazioni, oracoli e riti dedicati al Dio del Sole, della Musica e della Poesia.

Gli appassionati di Cinema infine possono visitare lo spettacolare set di Ben Hur. Dal film kolossal del 1959, pluripremiato con ben 11 Oscar, alla versione remake del 2016, la Corsa delle Bighe, girata nella grande arena di sabbia che riproduce il Circo di Massenzio, è una delle scene più leggendarie della storia del cinema.

“Roma World è il primo nuovo progetto turistico in Italia ad aprire in epoca Covid“, commenta Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa. “Con il distanziamento garantito dagli spazi aperti nella natura, l’accesso riservato ai soli biglietti acquistati online, gli ingressi contingentati, Roma World offre una giornata speciale, in sicurezza, alle persone che da tempo non possono divertirsi fuori casa.”

Il parco apre ufficialmente tutti i weekend e festivi dalle 11:00 alle 18:00 e tutti i giorni in estate, nel rispetto dei protocolli e delle normative anti Covid-19.

Gli ospiti accedono tramite il Biglietto di ingresso a €15, che include tutte le attività e gli spettacoli, o il Biglietto Ingresso + Cibo antica Roma a €29, che comprende pranzo o cena al parco, oppure il Pacchetto Legionario a €49 a persona, che in più permetterà, dal 1° Giugno, di dormire nell’accampamento con colazione al mattino successivo. Gli amanti del campeggio fai da te possono anche portarsi da casa la propria tenda.

Biglietti, informazioni e calendario sono disponibili sul sito www.romaworld.com

Siete pronti a vivere un giorno da antico Romano? …Che la Storia abbia inizio!

(Il Faro online)