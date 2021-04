Ardea, bollino sui rifiuti non conformi: per ripicca svuota la spazzatura in strada

Ardea – “Non tutti i cittadini hanno compreso l’importanza di una raccolta porta a porta differenziata. Ecco come qualcuno questa mattina ha reagito quando la sua spazzatura, etichettata con un adesivo riportante la scritta ‘rifiuto non conforme’, non è stata raccolta dalla ditta che esegue in servizio di nettezza urbana”. Così in una nota il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“La stragrande maggioranza dei cittadini – prosegue – di questo comune è costituita da bravissime persone e a loro rivolgo la mia richiesta di aiuto, perché vigilino attivamente ad impedire questo modo barbaro di comportarsi che non è da paese civile”.

