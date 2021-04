Caos al Comune di Ardea, “Non puoi entrare”: il vigilante vieta l’accesso a Tarantino

Ardea – Caos al Comune di Ardea, dove questa mattina il vigilante, con l’incarico di controllare l’accesso delle persone all’interno degli uffici, ha vietato alla Consigliera Comunale di Cambiamo Anna Maria Tarantino di entrare nella sede.

“Non puoi entrare”: queste le parole del vigilante, che ha affermato di aver preso ordini dal Presidente del Consiglio Lucio Zito di non far entrare nessuno all’interno degli uffici. A nulla sono valse le spiegazioni della Consigliera che ha tentato di spiegare al vigilante il suo ruolo politico e le sue motivazioni per entrare.

A quel punto la Consigliera ha chiamato i Carabinieri della locale tenenza, che sono prontamente intervenuti e la situazione si è stabilizzata, sotto gli occhi di dipendenti e altri politici. Tarantino è stata fatta accedere in sede. Si è trattato di un malinteso, ma la Consigliera è pronta a presentare un esposto ai Carabinieri per quanto accaduto oggi al Comune.

“Solo grazie ai Carabinieri mi è stato possibile entrare in Comune”, ha detto la consigliera Tarantino. “E’ ridicolo come io sia stata bandita dalla sede comunale da una guardia giurata che due giorni prima mi aveva fatto passare”.

“Ai carabinieri ha riferito il nome di chi ha imposto il veto sulla mia persona. E’ ridicolo che per fare il consigliere comunale oggi venga usato questo comportamento infantile, rancoroso e vendicativo, solo perché sono uscita dal Movimento 5 Stelle. Sono e resto un consigliere comunale.

Sono e resto una cittadina di Ardea e non credo che questo debba essere il comportamento che un’amministrazione trasparente può offrire. La guardia giurata che presta servizio in Comune, pagata dai cittadini, ha riferito ai carabinieri che espressamente io non potevo accedere, quando cinque minuti prima erano entrati altri due consiglieri comunali.

E’ un modo di comportarsi che conosco perfettamente, tipico dell’amministrazione Savarese. Forse sono troppo scomoda e dico troppe verità”, conclude Tarantino.

