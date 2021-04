Donne e finanza, il Comune di Fiumicino organizza un convegno online: come seguirlo

Fiumicino – “Invito tutte le cittadine e i cittadini a partecipare all‘evento di martedì 27 aprile 2021 alle ore 18:00, dal titolo “Empowerment femminile ed educazione finanziaria per l’inclusione sociale e lavorativa”, in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Fiumicino”. Lo dichiara l’assessora a Bilancio, Lavoro e Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.

“Attraverso questo convegno – spiega – organizzato da Global Thinking Foundation con il patrocinio del Comune di Fiumicino, Assessorato Pari Opportunità, vogliamo analizzare la violenza sulle donne con particolare riferimento alla violenza economica. I numeri relativi alla violenza sulle donne, dal lockdown ad oggi, sono notevolmente aumentati, pertanto è necessario porre in essere tutte le azioni dirette ad aiutare le donne in questa battaglia. Una di queste è quella di fornire degli strumenti a tutte le donne, non solo a coloro che sono vittime di violenza, diretti a incentivare l’indipendenza economica“.

“Con questo scopo, dal 5 maggio partiranno dei corsi di Educazione finanziaria (gestione di un conto corrente, concetto di investimento, polizze assicurative e trattamenti pensionistici), le cui date, orari e oggetto degli incontri sono visionabili nelle locandine in allegato. I corsi saranno completamente gratuiti e saranno gestiti dalla Global Thinking Foundation, con il progetto Donne al Quadrato, patrocinati dal Comune di Fiumicino”.

Per partecipare ed accedere agli stessi sarà sufficiente iscriversi sul sito (clicca qui) o mandare una mail a donnealquadrato@gltfoundation.com.

All’evento del 27 saranno inoltre presenti: la consigliera di Parità della Regione Lazio, Loredana Pesoli, la delegata Pari Opportunità Anci, nonché sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, la Presidente della Casa Internazionale delle Donne, Maura Cossutta, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Valentina Giua e la Presidente della Glt Foundation, dottoressa Claudia Segre. Vi saranno inoltre testimonianze da parte di realtà che vivono quotidianamente la problematica, come: la responsabile del Centro Anti Violenza del Comune di Fiumicino, una rappresentante di Differenza Donna, oltre a rappresentanti di Associazioni presenti sul territorio come: associazione Tutte x Una e associazione A tu X tu.

