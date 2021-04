Fiumicino, consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli: ecco chi ha vinto

Fiumicino – “Questi risultati non sono mai scontati: sono frutto di sacrificio e dedizione. Tutti gli anni l’Amministrazione comunale conferisce questo piccolo riconoscimento alle eccellenze che quest’anno sono raddoppiate, in termini di numeri”. Lo ha dichiarato il sindaco Esterino Montino consegnando le pergamene che testimoniano il conferimento della borsa di studio alle ragazze e ai ragazzi che si sono diplomati e laureati con il massimo dei voti per l’anno 2019-2020.

“Le nostre ragazze e i nostri ragazzi lavorano sodo e ottengono il massimo dei voti – ha proseguito il Sindaco -. Questo è un bellissimo traguardo che hanno raggiunto, anche con il supporto fondamentale delle famiglie. Adesso bisogna continuare con l’impegno, sia chi ha conseguito la maturità sia chi è arrivato alla laurea. Ma la vita è fatta così: non si finisce mai di studiare. Pure io che faccio il sindaco, studio in continuazione perché il mondo cambia sempre e si deve rimanere al passo. Bisogna andare avanti con serietà e voi state dimostrando di essere sulla strada giusta”.

“Nonostante questo sia un anno complicato – ha concluso -, abbiamo aumentato la disponibilità dei fondi a disposizione e abbiamo scelto di conferire la borsa di studio a tutti coloro che avevano i requisiti per ottenerla. Anche se la cifra è un po’ più bassa rispetto agli altri anni, ci è sembrato più equo e più giusto premiare tutti e non escludere nessuno”.

A premiare le studentesse e gli studenti anche la presidente del Consiglio Alessandra Vona, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e la delegata per le Politiche Giovanili Fernanda De Nitto anche in rappresentanza dell’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, assente per motivi di famiglia. “Accogliamo sempre con piacere i giovani in quest’aula – ha dichiarato Vona -, anche se quest’anno abbiamo dovuto prevedere diversi gruppi per le norme anti-Covid. Raggiungere risultati così importanti è frutto di sacrifici anche sul piano personale. Ma questi sacrifici vi permetteranno di arrivare lontano e fanno di voi un orgoglio non solo per voi e per le vostre famiglie, ma per tutta la città”.

“Voglio ringraziare il dirigente Emilio Scalfarotto, Gloria Vidotto e Alessandro Mastino che hanno lavorato, nonostante le difficoltà del periodo, per permettere che anche quest’anno potessimo celebrare questo importante momento – ha aggiunto Di Genesio Pagliuca -. Queste ragazze e questi ragazzi ci rendono orgogliosi e non vediamo l’ora di incontrarli di nuovo al raggiungimento di altri, importantissimi, obiettivi”.

“Congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto che gratifica studenti e genitori per l’impegno e la perseveranza mantenuta nell’intero percorso di studi – ha sottolineato De Nitto -. Questi giovani sono la testimonianza del futuro speranzoso e competente della nostra città, che ha bisogno di queste eccellenze per una continua e proficua crescita culturale, sociale e amministrativa”.

Hanno ottenuto la borsa di studio per la maturità col massimo dei voti:

Alyssa Beccaccioli

Valeria Boldrin

Claudia Brannetti

Jordan Carducci

Federica Cassina

Giorgia Cherubini

Yvonne Follega

Daniele Ganci

Eleonora Gentile

Giorgia Iacono

Giulia Iacono

Benedetta Ippoliti

Alessia Licciardello

Miriam Lomongiello

Greta Maggiori

Davide Nardelli

Melissa Pacifico

Giorgia Palomba

Roberta Primavera

Elisa Rondinara

Benedetta Rosato

Daniel Sanna

Flavia Scarcella

Hanno ottenuto la borsa di studio per la laurea col massimo dei voti:

Arianna Montesi

Alessandra Faccenda

Ylenia Ferrari

Cristina Lipari

Eleonora De Padova

Giulia Deiana

Lorenzo Campanella

Giulia Fabbri

Simone Pellegrini

Valerio Lapadula

Lorenzo Greco

Flavia La Greca

Valentina Bardi

Ana Maria Iulia Dimache

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino