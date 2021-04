Fiumicino, il 30 aprile la presentazione del nuovo progetto di “Fiumara nel Cuore”

Fiumicino – “Venerdì 30 Aprile 2021 alle ore 18:30 presso ‘La Locanda’ a Fiumicino, in via Della Scafa, 406, verrà presentato il nuovo progetto per Fiumara e Isola Sacra, con l’intento di prendere le distanze dalle promesse mai concretizzate, puntuali ad ogni campagna elettorale ma ciclicamente dimenticate da ogni amministrazione comunale”. Lo comunica in una nota il responsabile di “Fiumara nel Cuore” Giuliano Talevi.

“Alla presentazione di Fiumara nel Cuore saranno invitati, oltre i progetti a noi vicini come Orgoglio Cittadino e Italia agli Italiani – il Comitato Parco Leonardo, Walter Costanza del Movimento 5 Stelle, Orazio Azzolini di Energie per Fiumicino e l’esponente della maggioranza Ciro Sannino. Sarà anche presente il consigliere regionale Fabrizio Ghera e Paolo della Rocca.

Vi aspettiamo – conclude – per mettere in atto il cambiamento che ci auspichiamo sia epocale per il nostro territorio e per Fiumicino”.

