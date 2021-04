Giornata mondiale della terra 2021, Roma e il litorale si mobilitano per salvare il pianeta

Si celebra oggi, 22 aprile, la Giornata mondiale della terra, istituita nel 1970 su iniziativa dell’attivista John McConnell (leggi qui). E sul litorale laziale non sono mancate le iniziative per celebrarla.

A Fiumicino una mozione per organizzare una racconta firme contro il riscaldamento globale

“Oggi, 22 aprile, si celebra la Giornata della terra, una ricorrenza che impegna tutti a riflettere sul destino del pianeta e su cosa può fare l’uomo per evitare di danneggiare ulteriormente il proprio habitat”, spiega il capogruppo della Lista civica Zingaretti e vicepresidente di Pop – Idee in movimento Angelo Petrillo, di Fiumicino.

“A tal proposito, nel prossimo Consiglio comunale, presenterò una mozione che impegna Sindaco e Giunta a informare la cittadinanza sull’iniziativa dei cittadini europei, denominata ‘Stop Global Warming’, una raccolta di firme che mira a combattere i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni inquinanti prodotte dall’uomo da presentare entro il 22 luglio 2021 in sede di Commissione europea e discutere nel Parlamento europeo. Una iniziativa in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”, spiega Petrillo.

“Con la mozione chiedo di consentire ai cittadini di poter apporre la propria firma per Stop Global Warming presso gli uffici comunali competenti e di pubblicare sul sito istituzionale il link al sito (clicca qui). Chiedo, inoltre, di attivarsi presso tutte le sedi istituzionali, Comune, Regione e Parlamento a sostegno degli obiettivi di questa lodevole iniziativa”, conclude.

A Ostia un flashmob per chiedere di salvare il mare dal nucleare

Un gruppo di ballerini aderenti al Condas (Comitato Nazionale Danza Arte Spettacolo) insieme ai rappresentanti di Accademia Kronos, Ecoitaliasolidale e Marevivo hanno dato vita questa mattina ad un flash mob presso lo stabilimento balneare “Mediterranea” fra Ostia e Torvaianica.

L’iniziativa ha voluto accendere i riflettori anche sulla riapertura della caccia alle balene per scopo alimentare, voluta dal governo giapponese, nonostante le proteste internazionali.

“Il nostro pianeta viene comunemente chiamato terra, ma sarebbe più corretto chiamarlo pianeta mare: l’acqua infatti ricopre oltre il 70% della superficie terrestre. Per questo Earth Day 2021 vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non è possibile parlare della tutela del pianeta senza pensare al mare“, ha dichiarato Rosalba Giugni, presidente e fondatrice di Marevivo. “Mari e oceani, da cui dipende la vita sul nostro Pianeta, sono ovunque sotto attacco a causa delle attività umane, come la pesca dissennata, le costanti emissioni e l’inquinamento. Dobbiamo invertire questo trend insostenibile, domani sarà troppo tardi.”

“Oggi abbiamo voluto lanciare un messaggio per difendere il nostro pianeta – ha commentato Piergiorgio Benvenuti, presidente del movimento ecologista Ecoitaliasolidale – sia dallo sversamento nell’Oceano dell’acqua contaminata di Fukushima, 1 milione di tonnellate di acqua usata per il raffreddamento dei reattori della centrale nucleare di Daichi devastati dal terremoto e dallo tsunami del 2011, sia dall’avvio alla caccia alle balene da parte del Giappone“.

“Recentemente – ha proseguito Benvenuti – abbiamo promosso iniziative per l’introduzione, nella Costituzione italiana, di un riferimento specifico alla tutela dell’ambiente. Renderebbe l’Italia la terza nazione al mondo ad introdurre questo concetto nella Carta Costituzionale e il primo Paese in Europa”.

“Realizzando oggi questa iniziativa sul mare, è bene ricordare che il 72% della copertura globale del pianeta è costituito proprio dal mare, che rappresenta il grande regolatore del clima terrestre”, ha aggiunto il professor Ennio La Malfa, fondatore di Accademia Kronos.

“Le conseguenze del cambiamento climatico si possono osservare ad esempio dallo scioglimento dei ghiacciai e da fenomeni che mettono in difficoltà alcune forme di vita non solo vegetale, ma anche animale, uomo compreso. Bisogna essere attenti quindi a limitare, ancor meglio bloccare definitivamente l’uso dei combustibili fossili che sono la causa dell’aumento della temperatura della terra acidificando i mari con conseguenze per l’intero Pianeta. Non c’è tempo da perdere – ha concluso il professor La Malfa – dobbiamo difendere la terra che ci consente di vivere ed il mare che ci fa respirare“.

“Oggi Condas, in rappresentanza dell’arte e della cultura, ha partecipato con un gruppo di giovani artisti all’iniziativa di Ostia. Siamo accanto a tutti coloro che lottano per tutelare il bene comune –ha dichiarato il presidente del Condas, Giacomo Molinari -. L’arte ama la terra e da questa trae la sua ispirazione, lavoriamo per garantire un futuro migliore al nostro Pianeta”.

