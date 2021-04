Isola Sacra: grazie ai bonificatori la “Madonnella” torna a splendere

Fiumicino – Torna a splendere la storica statua della Madonna del grano, simbolo delle famiglie di Isola Sacra. Il merito del restyling che ha interessato non solo l’edicola dell’effige, ma anche l’area che la circonda, va ad un gruppo di volontari appartenenti alle famiglie storiche del territorio che, visto il degrado che interessava l’area, si sono rimboccarti le maniche per restituirle il meritato decoro.

I volontari, coadiuvati da Fabrizio Pagliuca, hanno ripulito l’area dai rifiuti, sradicato le erbacce e piantato nuovi fiori. Anche l’edicola che ospita la statua della Madonna del grano, da sempre protettrice delle famiglie del territorio, è stata oggetto di lavori di recupero: le porzioni di intonaco fatiscente che si stavano distaccando dalla struttura sono state rimosse e ripristinate.

Soddisfazione per il lavoro svolto dai volontari è stata espressa dai sacerdoti della parrocchia dell’Isola Sacra, che hanno ringraziato le persone che hanno restituito dignità all’area e che hanno posto delle fioriere intorno all’edicola per dissuadere i residenti dal “parcheggio selvaggio” che spesso ha interessato l’area antistante la “Madonnella”.

Un gesto di buona volontà, ma anche di amore per il territorio, quello delle famiglie storiche dell’Isola Sacra, che hanno preso l’impegno di mantenere il decoro, innaffiando i fiori appena piantati e ripulendo l’area ogni volta che sarà necessario, ampliando il loro intervento ad altre zone che lo richiedano.

