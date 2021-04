La Roma frena l’Atalanta: Cristante replica a Malinovsky, 1-1 all’Olimpico

Roma – Roma e Atalanta pareggiano per 1-1 all’Olimpico il primo dei due posticipi odierni della 32esima giornata di Serie A. Al vantaggio nerazzurro al 26’ con Malinovskyi risponde Cristante al 75’. Partita dai due volti con i bergamaschi che trovano il vantaggio e sfiorano più volte il raddoppio, poi al 69’ l’espulsione di Gosens cambia il match con i giallorossi che prendono coraggio pareggiano e vanno vicini alla vittoria in un paio di occasioni. In classifica ora l’Atalanta è terza insieme alla Juventus con 65 punti, mentre i giallorossi sono settimi a quota 55.

Il match

La prima occasione del match è della Dea al 9’. Malinovskyi entra in area sulla sinistra e calcia sul primo palo: Lopez è attento e respinge coi pugni. Poco dopo il quarto d’ora la replica dei padroni di casa, lancio in area sulla sinistra per Dzeko che controlla di petto e calcia di sinistro, il diagonale si perde di poco a lato.

Al 20’ Malinovskyi lancia in area Zapata che calcia di destro da distanza ravvicinata ma centralmente, consentendo a Lopez di respingere. Qualche minuto più tardi ancora il trequartista ucraino ad ispirare per Ilicic, la cui conclusione trova pronto il portiere giallorosso. Al 26’ i nerazzurri passano in vantaggio.

Zapata trova una grande apertura sulla sinistra per il rasoterra verso il centro di Gosens: Malinovskyi anticipa tutti e col mancino mette la sfera sotto la traversa. Al 34’ bergamaschi vicini al raddoppio. La Roma sbaglia in uscita e Freuler per poco non ne approfitta, il centrocampista svizzero ci prova dall’interno dell’area, Lopez para in angolo.

Al 40’ ancora pericoloso Malinovskyi: lunga azione della Dea, chiusa dal mancino al volo dell’ucraino che non si coordina al meglio e spara alto. Prima dell’intervallo la Roma protesta per un contatto in area di Djimsiti su Pellegrini, per l’arbitro è tutto regolare.

Al 9’ della ripresa Gosens sfiora il raddoppio. L’esterno si ritrova al limite dell’area e su assist di Ilicic calcia a botta sicura ma trova l’opposizione di Ibanez che devia in angolo. Poco dopo Romero si sgancia e sale in attacco, riceve all’interno dell’area e cerca il piazzato col mancino: palla fuori di un soffio.

Al quarto d’ora Veretout ci prova su punizione, il suo destro scavalca la barriera ma termina oltre la traversa. Al 18’ pericoloso Mkhitaryan. Buona giocata dell’armeno che rientra sul mancino con una finta e tenta la via del gol con un tiro dal limite: palla di un soffio fuori dallo specchio.

Passano due minuti e Muriel, da poco entrato per Ilicic, si divora il 2-0: assist al bacio dalla destra di Zapata per il connazionale che va di prima a botta sicura, ma non trova clamorosamente la porta. Al 24’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Gosens e la partita cambia.

Alla mezz’ora Cristante trova il gol dell’ex con un destro da fuori che piega le mani di Gollini e vale il pareggio. Al 36’ i giallorossi vanno vicini al sorpasso, Pellegrini lancia in area sulla destra Dzeko che tira forte ma centrale e d’istinto Gollini alza in angolo.

Al 43’ ancora Roma vicina al gol: lancio di Karsdorp per Dzeko che di testa in girata manda il pallone di poco oltre la traversa. In pieno recupero lancio al limite per Muriel che prova il destro in girata: diagonale rasoterra che termina mezzo metro a lato alla destra di Lopez. Al 95’ anche la Roma resta in dieci per l’espulsione di Ibanez anche lui per somma di ammonizioni. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)