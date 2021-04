Nuovo Ponte della Scafa, Demos Fiumicino: “Subito un Consiglio Comunale”

Fiumicino – “I cittadini aspettano ormai da troppo tempo che si riesca a trovare una soluzione al problema dei collegamenti stradali tra il Comune di Fiumicino e il X Municipio . Il Comune di Roma, responsabile della realizzazione del nuovo Ponte della Scafa, continua a mantenere ‘in essere’ e solo su carta, un progetto ormai obsoleto e diventato inutile per come è stato ideato”. Così, in una nota, Maurizio Ferreri, capogruppo di Demos Fiumicino.

“Infatti, per il progetto del nuovo Ponte della Scafa redatto oltre 15 anni fa, – spiega il Capogruppo – oggi si sta pensando a importanti e costose varianti. Non dobbiamo neanche sottovalutare il problema dei vincoli e dei numerosi pareri, ormai scaduti o addirittura ancora mancanti.

Tutto questo rende difficile, se non impossibile, la sua realizzazione in una zona definita ad alto pregio archeologico e ambientale. Associazioni, Comitati e Movimenti Politici non vogliono che qualcuno dia inizio a dei lavori che poi non potranno essere portati a termine. A Fiumicino dopo 10 anni sono ancora evidenti i segni lasciati dell’ex cantiere del Porto della Concordia”.

“Per questi motivi – conclude Ferreri – abbiamo chiesto in modo formale, sostenuti anche da altre forze politiche locali, di convocare al più presto un Consiglio Comunale, che possa però essere aperto anche ai rappresentanti del X Municipio ed alle Associazioni e Comitati. E’ ormai diventato urgente e necessario prendere atto dell’attuale situazione di stallo e cercare la soluzione migliore per dare finalmente delle risposte al grande problema dei collegamenti tra i due territori”.

