Roma, la proposta di De Vito: “Offrire spazi esterni gratuiti ai ristoranti al chiuso”

Roma – “Ho depositato una mozione a favore del rilancio delle attività di ristorazione e in particolare di quegli esercizi che, non potendo garantire la ripartenza all’aperto del prossimo 26 aprile perché non possono contare su uno spazio esterno al loro locale, risulteranno fortemente penalizzati dalla prossime riaperture. La ristorazione è senza dubbio tra le categorie produttive più pesantemente colpite dalla pandemia di Covid 19 e le misure adottate dall’Amministrazione Capitolina non bastano a sostenere una crisi ancora tanto incerta”. E’ quanto dichiara in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

“Per evitare il più possibile di incorrere in un’evoluzione economica e sociale drammatica chiedo a Sindaca e Giunta l’adozione di misure – sia pure temporanee – a sostegno delle attività di ristorazione: concessione gratuita di spazi esterni adiacenti ai locali – pensando anche all’utilizzo gratuito di parcheggi a strisce blu – che permettano il servizio ai tavoli e che siano corrispondenti almeno al 70% dell’area interna del locale; creazione di aree pedonali che prevedano una riduzione del flusso veicolare del 50% permettendo comunque il passaggio di mezzi di emergenza e soccorso; concessione gratuita di aree pubbliche nell’ambito dell’estate romana 2021, destinate ai ristoratori con locali privi di spazi esterni”, ha concluso il Presidente.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo