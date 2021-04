Sinner vince su Agut: a Barcellona l’azzurro passa ai quarti di finale

Barcellona – La vittoria alla terza partita insieme, nel giro di un mese, arriva dagli ottavi di Dubai e dalla semifinale di Miami. Sinner ha vinto ancora. Bautista Agut ha trovato la sua bestia nera nel tennis e Jannik lo è per un avversario, già a 19 anni. Nel giro di quattro settimane, Agut non riesce a superare l’italiano numero 19 nell’Atp.

Jannik ha conquistato i quarti di finale nel torneo 500 di Barcellona vincendo per due set a zero con 7-6 6-2 in tabellone. Nel prossimo match incontrerà Andrey Rublev, che a sua volta ha battuto Ramos in tre set. Spettacolare la prima frazione di gioco negli ottavi di Sinner, con due break a favore sia per l’azzurro che per Bautista e il combattuto tie break è terminato poi 11 a 9 per Jannik. Quest’ultimo ha annullato tre set point di Agut. Il secondo set è stato dominato dal giovane azzurro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport