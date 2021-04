Tutti al parco per tornare a divertirsi: apre Cinecittà World

Quest’anno la vacanza ideale è a Cinecittà World. Il Parco del Cinema e della TV di Roma, il parco Italiano cresciuto di più negli ultimi anni sino all’arrivo del Covid-19 (+360% dal 2016), è di nuovo pronto ad accogliere, con tutte le norme e le procedure di sicurezza attive, chi vuole tornare a riassaporare il gusto della libertà regalandosi emozioni positive.

Il Parco presenta 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi previsti, sino a gennaio 2022.

Molte sono le novità previste per la stagione 2021: grazie ad una innovativa piattaforma tecnologica (Smart Park) Cinecittà World diventa un parco “contactless” tutto a portata di smartphone, ovvero da quest’anno sarà possibile saltare le file, prenotare le attrazioni direttamente dal cellulare, acquistare biglietti, cibo e tutti i servizi del parco.

Debutta l’e-shop di Cinecittà World (www.cinecittaworld.it/it/shop) il primo negozio online in Italia dedicato agli amanti del cinema e della TV, dove comprare regali a tema, sceneggiature originali, foto e arredi di scena, oggetti introvabili provenienti dai set.

Nuovo anche lo spettacolo nell’Arena Stunt: Tribute to Fast and Furious. La nuova scenografia, ispirata alla celebre saga, ospita gare mozzafiato, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica, coreografie e momenti di pura adrenalina.

Dopo la lunga pausa dovuta al Covid sarà un piacere tornare a provare i brividi su Altair, la montagna russa con 10 inversioni, affrontare i gironi Danteschi dell’Indoor Coaster Inferno, precipitare nell’acqua a bordo di Aktium, il water coaster ispirato all’antica Roma.

Per chi invece vuole immergersi in un volo unico nella storia c’è Volarium, il primo ed unico cinema volante in Italia, votato “Attrazione dell’anno”. Un grande ed innovativo simulatore dinamico, ricco di effetti speciali, che farà volare i visitatori, sospesi ad oltre 10 metri di altezza sulle opere di Leonardo da Vinci e sulla Firenze del ‘500.

Brividi anche nella rinnovata Horror House, con le nuove sale di Saw e Hannibal Lecter, un viaggio animato con attori veri, tra i set da paura nei sotterranei di Cinecittà World.

Tra le attrazioni di punta ritroviamo l’innovativo Immersive tunnel Jurassic War – La battaglia dei Dinosauri, la paurosa torre di caduta Indiana Adventure, Rodeo, gli autoscontri a tema western, e la loro versione acquatica Aqua Rodeo.

Per la gioia dei bambini il parco offre attrazioni come Saltarello con divertenti rimbalzi su e giù, il ruotare vorticoso de Le Tazze, le pedalate sospesi nell’aria di Bici Volanti, le salite/cadute di Torre di Controllo, il viaggio per piccoli esploratori sul Treno del West.

Nell’area Aqua World, primo stadio del futuro Parco Acquatico di Cinecittà World, c’è la Cinepiscina, l’unica piscina cinematografica al mondo, dove oltre a giocare e a divertirsi è possibile gustarsi, immersi in acqua, film, partite di calcio o programmi televisivi.

Suggestioni della Thailandia nell’adiacente Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, per godersi sole e relax in tipico stile Thai.

Per chi ama temperature più fresche e fiocchi bianchi c’è il Regno del Ghiaccio, il primo snow park al coperto d’Italia. Quattro diverse attrazioni in un unico padiglione dove nevica tutto l’anno, per pattinare, lanciarsi con lo slittino, giocare a palle di neve e sfidare gli amici in divertenti discese…senza dover indossare tute da sci e piumini!

Alla base dell’idea di parco c’è l’attenzione alla natura e agli animali. Negli ultimi 4 anni sono stati piantumati oltre 2.000 alberi, realizzato un sistema di riciclo interno delle acque, mentre tutte le stoviglie usate nei ristoranti sono in materiali riciclabili. Cinecittà World è il Parco Pet friendly che per primo ha aperto le porte agli animali domestici.

Torna ad animare le giornate al parco un ricco calendario con oltre 60 Eventi, Film, Fiction e Programmi TV, a cui gli ospiti possono assistere o partecipare in prima persona.

La stagione di apertura si estenderà sino al 9 Gennaio 2022. I prezzi sono rimasti invariati: Ingresso €27, ridotto fino a 140cm €22, Abbonamento annuale da €59, Pacchetto 2 gg parco + Hotel €49, acquistabile anche tramite il Bonus Vacanze Completano l’offerta i Pacchetti famiglia ed i biglietti pomeridiani. Il parco è collegato a Roma (Metro Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta.

Biglietti e informazioni su www.cinecittaworld.it

Siete pronti a tornare a divertirvi? Cinecittà World vi aspetta!!

(Il Faro online)