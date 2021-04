Vaccini… con “sorpresa”: il regalo del Papa ai clochard di Roma per la festa di San Giorgio

Città del Vaticano – “Venerdì 23 aprile, giorno della memoria liturgica di san Giorgio martire, onomastico di Papa Francesco, i poveri saranno ancora al centro dell’attenzione del Santo Padre. Un gruppo di 600 persone, tra le più fragili ed emarginate, riceveranno nell’Aula Paolo VI in Vaticano la seconda dose del vaccino contro il Covid-19”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Elemosineria Apostolico, che prosegue: “Queste donne e questi uomini fanno parte dei circa 1.400 beneficiari della campagna vaccinale iniziata durante la Settimana Santa dall’Elemosineria Apostolica in collaborazione con altre associazioni. Oltre a ricevere il vaccino, le persone parteciperanno alla festa per l’onomastico del Santo Padre con una sorpresa offerta dal Papa”.

“L’Elemosineria Apostolica coglie questa occasione per ringraziare per la loro generosità le tante persone e realtà che hanno partecipato all’Iniziativa ‘Vaccino sospeso’, permettendo, con un piccolo gesto di prossimità, a paesi altrimenti impossibilitati di accedere al vaccino”, conclude la nota.

