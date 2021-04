Acilia, maltrattava la madre anziana per farsi dare i soldi: allontanato dai carabinieri

Acilia – Su disposizione del Tribunale di Roma, i carabinieri della Stazione di Acilia hanno notificato ad un 40enne del posto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.

Il provvedimento è stato emesso, su richiesta dei citati militari, che hanno puntualmente documentato i reiterati maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre convivente, al fine di estorcerle somme di denaro.

L’uomo, al quale nell’occasione è stato anche applicato un braccialetto elettronico, è stato allontanato dall’abitazione della madre dai carabinieri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

