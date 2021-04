Alitalia, Assovolo: “Bene i 50 milioni di ristori Covid, ma non risolvono a lungo termine”

Roma – “I ristori Covid approvati dal Consiglio dei Ministri sono una boccata di ossigeno all’operativo della compagnia di bandiera, ma non risolvono le future problematiche di cassa”.

Così, in una nota, il segretario generale del sindacato Assovolo Davide Carovana, che aggiunge: “Ringraziamo l’onorevole Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, per l’anticipo di 50 milioni di euro previsti come ‘ristori’ in favore di Alitalia, come da nostra urgente richiesta, per salvare nell’immediato l’operatività della compagnia di bandiera”.

Ribadendo che i ristori economici Covid devono essere congrui come quelli erogati alle altre compagnie europee e che le trattative per il rilancio di Alitalia devono essere improntate verso la tutela trasporto aereo italiano, il terzo mercato europeo per traffico passeggeri, considerandolo come asset strategico per lo sviluppo del Paese, Assovolo auspica l’attivazione del tavolo permanente sulla crisi del settore del trasporto aereo promesso dal ministro Giancarlo Giorgetti nell’ultimo incontro al Mise dello scorso 14 aprile.

“Non è più tollerabile – spiega Carovana – che i lavoratori Alitalia siano ulteriormente lasciati nell’incertezza e in attesa che le problematiche riscontrate dalla Commissione europea sul rilancio della compagnia siano risolte. Bisogna agire immediatamente per salvare la stagione estiva, periodo in cui le compagnie aeree guadagnano di più, e oggi siamo già in ritardo. Già dalla prossima settimana organizzeremo altre manifestazioni davanti ai luoghi sede delle istituzioni competenti del futuro della compagnia aerea”.

