Fiumicino – Mattinata di paura ad Aranova dove oggi, venerdì 23 aprile, è scoppiato un incendio in un appartamento di via Villamar.

Secondo la ricostruzione dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, intervenuti sul posto, le fiamme sarebbero partite da un inverter di un impianto fotovoltaico, espandendosi all’intera casa. L’incendio, che ha causato molti danni all’abitazione, è stato domato.

di 10 Galleria fotografica Aranova, l'impianto fotovoltaico va in cortocircuito e manda a fuoco l'intera casa









“Abbiamo sfiorato la tragedia, perché i Vigili del Fuoco, che venivano da Cerveteri, sono potuti intervenire soltanto un’ora dopo lo scoppio dell’incendio – racconta a ilfaroonline.it il consigliere comunale Roberto Severini, recatosi sul posto -. E’ assurdo che un comune come Fiumicino, che ha più di 80mila abitanti, non abbia una stazione dei Vigili del Fuoco, così come assurdo che, nel frattempo, non sia stata allertata la nostra Protezione Civile”.

“Il risultato è che la casa è sottosopra e che i danni alla struttura sono ingenti: una situazione drammatica, che non fa che aggravare un momento già molto difficile dal punto di vista economico e sociale”, denuncia Severini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino