Atp Barcellona, Tsitsipas passa alla semifinale: incontrerà Sinner

Barcellona – Un quarto di finale consapevole di se stesso. Così ha giocato Stefanos Tsitsipas la partita giocata con Felix Auger-Aliassime e lo ha spiegato al termine del match. Il greco si porta a casa la seconda semifinale conquistata nel giro di dieci giorni, dopo quella avuta a Montecarlo, con la vittoria poi conseguita nel torneo (leggi qui).

Ci riprova allora il numero 5 del ranking Atp, anche in Spagna. Ha vinto un avversario ostico e difficile da superare, ma con tranquillità agonistica e guizzo sotto rete Stefanos avanza in tabellone. L’incontro appena concluso l’ha visto dominare il match con il risultato a favore di 6-3 6-3. E domani ci sarà Jannik Sinner ad attenderlo. L’italiano ha battuto oggi pomeriggio Rublev (leggi qui) . Avranno entrambi la possibilità di volare in finale per giocarsi il trofeo sulla terra rossa dell’Atp 500 di Barcellona.

Una partita affascinante quella di domani tra un 19enne (l’italiano) e un 22enne (il greco), tra i primi venti del circuito mondiale. Già affermati in ambito internazionale e con tanta voglia di fare bene. Chi vincerà?

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport