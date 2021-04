Chamizo di bronzo agli Europei di lotta: “Sono come la Ferrari, ci sono sempre”

Varsavia - Nella terza giornata ai Campionati Europei in corso a Varsavia, è arrivata la prima medaglia italiana e sempre lui sul podio. Frank Chamizo ha onorato tricolore e appartenenza azzurra mettendosi al collo il bronzo nello stilo libero.

Era il lottatore italiano il campione più atteso e dopo essere stato battuto dallo slovacco Slakazanov, il bicampione mondiale e il quattro volte campione continentale azzurro è stato impegnato nei ripescaggi. Qui Chamizo ha superato facilmente lo svizzero Marc Dietsche per 12 a 1 al primo turno, si è imposto in seguito sul georgiano Kentchadze 8 a 2 al secondo turno.

E’ approdato in questo modo alla finale per il terzo posto e qui si è preso la medaglia continentale, battendo il russo Zhamalov per 5 a 1: "Conoscete la Ferrari? Io sono come una Ferrari, qualche volta perde qualche volta vince. Ma mi distinguo dagli altri, però sarò sempre lì - ha scritto Chamizo su Instagram - non dimenticate che sono una Ferrari. Ci vediamo presto". E' la settima medaglia europea che Frank mette in bacheca e la numero 13 in ambito internazionale.

(foto@Fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport