Covid-19, quasi 2 milioni per mettere in sicurezza le spiagge da Civitavecchia a Nettuno

“Un milione e settecentomila euro, dei 3 stanziati dalla Regione Lazio (leggi qui), per aiutare i Comuni del litorale della Provincia di Roma nella gestione delle spiagge in vista della stagione balneare che aprirà tra poche settimane. Un lavoro di sinergia, per il quale vanno ringraziati il presidente Zingaretti, il vicepresidente Leodori e gli assessori Corrado e Orneli, che darà agli enti locali la possibilità di garantire un’estate sicura”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che precisa: “Oltre 400mila euro andranno al X Municipio di Roma, 230mila a Fiumicino, 140mila a Civitavecchia, 160mila a Santa Marinella. E ancora: 85mila a Cerveteri e 125mila a Ladispoli. Investimenti importanti anche per il litorale sud: 150mila euro a Pomezia, 130mila ad Ardea, 140mila ad Anzio e 100mila a Nettuno”.

“I fondi potranno essere utilizzati dai Comuni per garantire l’accesso al mare con interventi che assicurino il distanziamento sociale, evitino assembramenti e per tutte quelle misure come la pulizia degli arenili, l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, i servizi di salvamento durante la balneazione e le attività di sorveglianza del litorale. Un modo per tenere sotto controllo la proliferazione del Covid garantendo comunque un’estate il più possibile normale”, conclude Califano.

(Il Faro online)