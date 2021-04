Ladispoli – A Ladispoli prosegue il programma di riqualificazione delle passerelle pedonali. Dopo la manutenzione integrale del ponte Francesco Bitti, danneggiato gravemente durante il tornado che ha colpito Ladispoli nel novembre 2016, ora è la volta del ponte Abebe Bikila, i cui lavori stanno per essere appaltati.

“Si tratta di un intervento importante – ha commentato l’assessora ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis – che prevede la totale revisione delle parti metalliche, quindi la tinteggiatura con apposite vernici e la sostituzione del tavolato del camminamento. Inoltre, per garantire maggiore sicurezza, verrà implementato il sistema di illuminazione, con luci led. Il programma di riqualificazione delle passerelle pedonali, dopo il risanamento del ponte Bitti concluso qualche settimana fa, comprende anche il completamento del nuovo ponte della Scorta, in piazza De Michelis”.

