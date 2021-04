Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area di bassa pressione che si è scavata sul bacino centrale del Mediterraneo tende gradualmente a spostarsi verso sud favorendo un aumento della pressione a iniziare dalle regioni centro settentrionali. Questo è il motivo per cui nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni di instabilità ma prevalentemente sulle regioni meridionali anche se qualche annuvolamento e locali isolati fenomeni non mancheranno anche al Centro soprattutto sulle zone interne appenniniche. La zona maggiormente interessata dalle piogge, anche di una certa abbondanza nella seconda parte della giornata e verso sera, sarà quella compresa tra il basso Tirreno e lo Ionio. Viceversa l’aumento barico favorirà una giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni del Nord con pochi annuvolamenti diurni sui rilievi.

METEO VENERDI’ 23 APRILE. Il fronte agirà sulle regioni meridionali con piogge e qualche temporale soprattutto sulle regioni peninsulari e sul nord della Sicilia, mentre al Centro qualche schiarita interverrà sul versante tirrenico ed una certa instabilità si attarderà su quello adriatico, con rovesci più frequenti su Abruzzo interno ma anche in Sardegna. Sarà una giornata più stabile al Nord, su Toscana, Umbria e alte Marche con schiarite che progressivamente si estenderanno fino all’alto Lazio entro sera, da segnalare però fino al primo mattino foschie e qualche banco di nebbia sulla Val Padana, specie sul settore orientale lungo il Po. Temperature in aumento, specie al Nord e sulle tirreniche.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno, con instabilità diurna ancora presente sul Lazio interno ed appenninico (comparti centro-meridionali), nelle ore pomeridiane e nella prima sera, con piogge sparse e rovesci, localmente a sfondo temporalesco. Meglio su Toscana ed Umbria con cieli al più parzialmente nuvolosi con nubi sparse nelle ore pomeridiane; locali piovaschi solo sul ternano. Venti da nordest moderati su Umbria e Toscana, moderati variabili sul Lazio; rinforzi da Nordovest lungo le coste. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

VENERDI’ INSTABILITA’ DIURNA SUL LAZIO CENTRO-MERIDIONALE, POI WEEKEND DI BEL TEMPO E CLIMA MITE; POSSIBILE NUOVO PEGGIORAMENTO NELLA SNUOVA SETTIMANA : Venerdì noteremo dell’instabilità diurna nelle zone interne e appenniniche del Lazio centro-meridionale; in prevalenza soleggiato su Toscana e Umbria. Weekend di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più nella sera di domenica, di tipo alto e stratificato. Temperature massime in ulteriore aumento, con picchi di 25°C in pianura. Possibile un nuovo peggioramento del tempo, ad iniziare dalla Toscana, nel corso della nuova settimana.

