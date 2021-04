Ostia, attivate le telecamere di sicurezza sul lungomare: come funzionano

Ostia – E’ stata completata la fornitura in opera degli impianti di videosorveglianza con telecamere fisse sul lungomare di Roma, nel tratto compreso tra l’Idroscalo e la spiaggia libera Bianca del lungomare Amerigo Vespucci.

Le telecamere sono collegate, configurate ed instradate con la piattaforma di controllo comunale rappresentata da Sala Sistema Roma della Polizia Locale.

Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere bullet IP caratterizzate dall’uso di modulo fotovoltaico per l’autonomia energetica con trasmissione dei dati in modalità wireless attraverso l’utilizzo di router messi a disposizione da parte del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale.

Le telecamere fisse eseguono riprese in continuo e trasmettono i dati raccolti dai sistemi di campo alla Sala Sistema Roma della Polizia Locale, che li registra e provvede a renderli disponibili ai soggetti autorizzati e alle forze dell’ordine.

