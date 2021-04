Ostia, da spazzino volontario a rapinatore: strappò la collanina a una vecchietta

Ostia – Nella giornata di mercoledì scorso gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno arrestato un 44enne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, Ufficio esecuzioni penali.

L’uomo, originario del quartiere di Scampia e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato rintracciato in un quartiere della Casilina, ultima dimora dopo un periodo di irreperibilità nella zona di Ostia.

In passato l’uomo assurse alle cronache capitoline allorquando, armato di scopa e paletta, si arrangiava raccogliendo le cartacce e le cicche di sigaretta nel quartiere Prati, ricevendo in cambio un piccolo compenso dai cittadini e commercianti della zona oltre al plauso dell’allora Sindaco di Roma per l’impegno nel tenere pulita la città.

Fino a quando un giorno ha deciso, mentre era intento a pulire il marciapiede, di rapinare una vecchietta di 84 anni strappandole la collanina d’oro.

Ora, riconosciuto colpevole di rapina, l ‘Ufficio esecuzioni penali lo ha condannato a 2 e 7 mesi di reclusione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

