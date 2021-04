Ostia, in permesso dai domiciliari si presenta al lavoro dell’ex fidanzata e l’aggredisce: arrestato

Ostia – Nuovamente arrestato, in flagranza, un 57enne di Ostia. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per i maltrattamenti posti in essere nei confronti della propria ex compagna, ha approfittato di un permesso concessogli per motivi sanitari per presentarsi presso il luogo di lavoro della donna dove ha tentato di bloccarla, salendo anche sulla vettura della donna che, terrorizzata, ha chiesto aiuto.

L’immediato intervento dei carabinieri ha posto fine alle azioni dell’uomo, che è stato immediatamente arrestato e riaccompagnato presso la sua abitazione in attesa delle ulteriori decisioni del magistrato competente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

