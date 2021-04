Ostia, “Intimidazioni al Tavolo del Turismo”? Sogno Comune e FdI presentano un esposto

Ostia – “Abbiamo presentato un esposto alle autorità competenti sulle dichiarazioni dell’assessore alla Cultura e allo Sport Silvana Denicolò che, nel corso della Commissione VI Attività Produttive e Turismo del 14 aprile 2021, ha affermato che il Tavolo del Turismo – attivato dal Municipio nel 2018 e successivamente riunitosi solo per pochissime sedute – non sarebbe più stato convocato dall’allora assessore a Commercio e Turismo Damiano Pichi non per scelta politica, come affermato dalle opposizioni, bensì poiché ci sarebbero state ‘intimidazioni’ verso alcuni partecipanti alle riunioni”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune e vicepresidente della commissione Commercio e Turismo, Giuseppe De Martino e Pierfrancesco Marchesi, entrambi consiglieri di Fratelli d’Italia e membri della stessa commissione.

“A fronte di tali preoccupanti affermazioni – spiegano – abbiamo immediatamente chiesto un chiarimento, ma l’Assessore non ha risposto e neppure ieri in Consiglio municipale, dove abbiamo sollevato la questione, nessuno della maggioranza ha risposto o chiarito”.

“Ricordando che le sedute del Tavolo del Turismo erano pubbliche e si tenevano nell’aula consiliare dove vi erano l’Aasessore Pichi e i rappresentanti delle categorie a confronto – commercianti, albergatori, balneari – ci sentiamo chiaramente in dovere di approfondire. Inoltre, abbiamo anche richiesto una commissione controllo e garanzia. Crediamo che l’Assessore abbia il dovere di chiarire tutto”.

Nel video allegato, la registrazione della riunione della Commissione VI Attività Produttive e Turismo del 14 aprile 2021 con le dichiarazione dell’assessora Silvana Denicolò.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio