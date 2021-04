Fiumicino – Via Vignola sembra essere stata trasformata in una discarica a cielo aperto.

Le proteste dei cittadini di Parco Leonardo a Fiumicino si susseguono ormai da oltre un anno da quando “avevano scaricato materiale di risulta al centro della carreggiata. Oggi però – dicono i residenti che hanno documentato lo scempio – la situazione è anche peggiorata”.

Denunce, appelli, richieste di interventi e anche pec per segnalare il degrado. Nel tempo sono state “diverse le segnalazioni fatte”. Pare però che l’unico risultato sia stato “la chiusura da parte dell’amministrazione comunale della strada da via Portuense, seppure l’accesso a via Vignola resta possibile da via Pietro da Cortona”.

A distanza di un anno lo stato di abbandono di via Vignola è ancora più evidente. “Oltre al cumulo di scarti di materiale edile presente già ormai dodici mesi fa al centro della carreggiata, adesso ci sono una serie di mucchi di rifiuti di ogni genere presenti qua e là”.

Sembra proprio che la strada in questione sia stata assunta da tanta, troppa gente come una succursale della discarica cittadina.

