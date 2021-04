Assunzioni al Comune di Sabaudia: in pochi mesi 17 in meno

Sabaudia – Altre quattro nuove leve sono giunte al Comune di Sabaudia, assunte a tempo pieno e indeterminato tramite scorrimento di graduatoria di merito. Si tratta di un’assunzione con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1, e tre assunzioni con profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3.

Ieri mattina il Sindaco Giada Gervasi ha presenziato alla firma del contratto nell’ambito della cerimonia di benvenuto, svoltasi in aula consiliare alla presenza del vicesindaco Alessio Sartori, del segretario comunale Giulia Di Matteo, del dirigente dell’area vasta tecnica Luca Perfetti, del Responsabile di Settore Daniela Rufo e dell’addetto dell’ufficio personale Ilaria Licci. I nuovi assunti hanno prestato giuramento e ricevuto in dono copia della Costituzione italiana, quale fondamentale guida all’azione e al fare bene.

“Ai quattro nuovi assunti rivolgo il mio più sentito benvenuto – ha detto il sindaco Giada Gervasi -, augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni personali e professionali. Un cammino che iniziano oggi in un momento particolare, che ci invita ancor di più a fare squadra e a lavorare nell’interesse del cittadino, tenendo sempre ben in mente l’importante ruolo della macchina amministrativa per la comunità che si è chiamati a servire. Con queste quattro nuove assunzioni sale a ben 17 il numero delle nuove leve che hanno preso servizio in Comune tra il novembre 2020 e questi primi mesi del 2021, a seguito dei concorsi pubblici indetti dall’Amministrazione comunale (soltanto una figura è stata assunta tramite scorrimento di graduatoria di altri Enti, ndr) a compensazione di parte dei pensionamenti che hanno interessato l’Ente negli ultimi anni. Un’operazione importante mirata a dare nuova linfa agli uffici comunali, per la quale voglio ringraziare sentitamente l’Ufficio del personale e le dottoresse Annamaria Verardo e Daniela Rufo, oltreché il segretario generale Giulia Di Matteo per il grande lavoro svolto”.

Sono tutt’ora aperti i termini per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente amministrativo e per 2 unità con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico (categoria D1).

