Roma, capannone in fiamme a Tor Cervara: fumo nero invade le strade della Capitale – VIDEO

Roma - Mattinata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco di Roma: tre squadre di pompieri, con il supporto di due Autobotti, del carro schiuma e del carro auto-protettori, sono infatti impegnate dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 23 aprile, per un vasto incendio divampato all’interno di un capannone a Roma, in via Licenza n° 30, a Tor Cervara.

Le operazioni di spegnimento risultano alquanto difficoltose, in quanto le fiamme hanno completamente avvolto la struttura. Durante le operazioni di spegnimento, un terzo del tetto del capannone interessato dall'incendio è crollato. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco si sono messe a protezione dei capannoni limitrofi per evitare il propagarsi delle fiamme. Le merci coinvolte nell'incendio riguardano, abbigliamento, casalinghi, elettronica e alcuni prodotti farmaceutici. Non risultano, comunque, al momento, persone coinvolte nel rogo. Sul posto anche le forze dell’ordine e il 118.