Roma, in cantiere sette nuove linee del tram: ecco dove

Roma – Dalla tranvia della Musica alla nuova linea Barletta-Clodio; dalla metrotranvia linea H Anagnina-Torre Angela, al prolungamento della linea G oltre Tor Vergata; dalla tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo alla linea Vigna Clara-Mancini; fino al nuovo collegamento per il Parco dell’Appia Antica. È partita la gara per la progettazione di 33 chilometri di nuove linee tram per Roma: sette collegamenti divisi in cinque lotti. Sono tutti progetti previsti nel Piano urbano della mobilità sostenibile. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 19 maggio 2021.

“Realizziamo una nuova rete di infrastrutture per Roma. In questo modo facciamo un altro passo in avanti per rendere più capillare ed estesa la rete tranviaria della Capitale. Diamo priorità alle ‘opere su ferro’, interventi che i cittadini aspettavano da decenni per dotare la nostra città di infrastrutture funzionali e moderne”, ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Il Piano della mobilità sostenibile prevede 67 chilometri di tranvie e metrotranvie: di questi 26 chilometri sono già stati finanziati e altri 11 sono in corso di finanziamento”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. “Ora contiamo di presentare i progetti quando saranno pubblicati i prossimi avvisi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ottenere anche le risorse del Recovery plan. Al momento, la realizzazione delle opere è perfettamente coerente con il cronoprogramma previsto nello scenario di piano”.

Ecco l’elenco dei nuovi collegamenti:

Linea tranviaria via Barletta-viale Angelico-Piazzale Clodio

Linea tranviaria viale Angelico-Ponte della Musica-Auditorium-Parco della Musica

Linea tranviaria Stazione Tiburtina-Ponte Mammolo

Linea tranviaria Piazza Mancini-via Flaminia-Corso Francia-Stazione Vigna Clara

Linea tranviaria veloce Anagnina (MA) Tor Vergata-Torre Angela

Linea tranviaria Giardinetti-Tor Vergata-scambiatore A1 sud

Tangenziale tranviaria Sud Marconi-Parco Appia Antica-Subaugusta

