Super Sinner vola in semifinale a Barcellona: “Vado avanti e miglioro”

Barcellona – Il primo set vinto e dominato, un match point annullato nel secondo su Rublev e vola in semifinale. Sinner non finisce più di stupire. Il fenomeno azzurro, sempre più conferma del tennis internazionale, va avanti a Barcellona e all’Atp 500 in corso in queste ore, giocherà la sua sesta semifinale della carriera.

Ha vinto il quarto di finale in terra rossa, per 6-2 7-6 in una difficile e impegnativa chiusura di partita. Non può nulla il numero sette al mondo contro l’italiano che domani incontrerà il vincitore tra Auger – Aliassime e Stefanos Tsitsipas, nell’altro quarto di finale, in corso in questi minuti. Sarà la prima gara in un torneo 500 per lui, quella della semifinale conquistata. Un altro record personale da vantare.

“E’ stato un match difficile e devo migliorare ancora – ha detto Sinner a margine della gara – sono contento di andare avanti. So che in una partita ci possono essere dei momenti bui, la chiave è saperli affrontare”. Perle di saggezza sportiva da parte del 19enne numero 19 al mondo.

