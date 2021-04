Telecamere a Ostia, la replica di Ieva: “Immagini acquisite regolarmente, basta polemiche”

Ostia – “Le immagini di test diffuse sono contenute nello schema riassuntivo dell’intervento che la Direzione tecnica ha trasmesso al Gabinetto della Sindaca, al Comando generale di Polizia Locale e al Dipartimento Simu con nota del 16 aprile 2021 informando del completamento dell’opera e dell’attivazione degli impianti di videosorveglianza”.

Così Alessandro Ieva, vicepresidente e assessore all’Ambiente, Territorio, Sicurezza e Patrimonio del Municipio X, replica a LabUr – Laboratorio di Urbanistica sul caso delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sul lungomare di Ostia e inaugurate lo scorso 21 aprile (leggi qui).

LabUr aveva chiesto spiegazioni circa le date riportate sui fermo immagine diffusi via social dal Vicepresidente del Municipio X e dal consigliere capitolino Paolo Ferrara, sottolineando come queste risalissero a due mesi prima dalla data d’attivazione ufficiale dell’impianto (leggi qui).

“La relazione – ha spiegato Ieva a ilfaroonline.it – contiene le caratteristiche tecniche degli impianti, la geolocalizzazione, il loro direzionamento e relative immagini di copertura dell’area videosorvegliata“.

“L’obiettivo dell’Amministrazione è tutelare la sicurezza dei cittadini e preservare il bene pubblico. L’installazione degli impianti di videosorveglianza, inoltre, sono un chiaro messaggio alla criminalità. Ricordo che il Municipio è uscito da un commissariamento e l’interesse di tutti è quello di combattere i fenomeni malavitosi, sicuramente è l’interesse di questa Amministrazione e delle forze dell’ordine, con le quali lavoriamo a stretto contatto”.

“La polemica fine a se stessa – ha concluso il Vicepresidente – è superflua e non sposta nulla rispetto al lavoro che sta portando avanti questa Amministrazione”.

