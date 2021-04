Uefa: “Nessuna sanzione ai club aderenti alla Superlega”

Non ha solamente organizzato in modo definitivo il prossimo Europeo di calcio, che sarà itinerante e con 11 città coinvolte, con i cambiamenti decisi oggi (leggi qui), ma in riunione la Uefa è tornata sul tema della Superlega.

Non saranno sanzionati i club che avevano aderito alla nuova realtà europea. Ulteriori azioni, fa sapere la Uefa, verranno valutate nel futuro: “Siamo stati aggiornati sugli ultimi sviluppi – ha scritto una nota del Comitato Esecutivo – comprese le opzioni a disposizione e le misure che sta prendendo in considerazione”.

