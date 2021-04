Una caserma dei Vigili del Fuoco nel nord di Fiumicino: depositata la mozione

Fiumicino – “Il rogo che oggi ha interessato un’abitazione ad Aranova (leggi qui), per il quale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cerveteri è la dimostrazione che è necessaria una caserma nel nostro territorio“. Lo dichiarano il capogruppo del Pd in consiglio comunale Stefano Calcaterra e la presidente del Consiglio Alessandra Vona.

“Un fatto non nuovo, purtroppo – proseguono -. E non è un caso che abbiamo già depositato una mozione da discutere durante il prossimo consiglio comunale con la quale chiediamo all’amministrazione di impegnarsi per l’apertura di una caserma dei vigili del fuoco lungo l’asse dell’Aurelia che serva, appunto, soprattutto alla sicurezza della zona nord della nostra città”.

“La mancanza dei vigili del fuoco nella nostra città – concludono -, presenti solo in aeroporto, è un problema grave, specialmente se si considera che il nostro territorio include una larga parte della Riserva naturale statale del litorale romano, oltre ad una vasta quantità di aree verdi e zone che, specialmente in estate, sono particolarmente a rischio di incendi. Siamo certi che l’amministrazione saprà farsi promotrice, presso le autorità competenti, di questo fondamentale servizio per la città“.

