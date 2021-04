25 aprile: così le città del litorale laziale celebrano l’anniversario della Liberazione

In occasione del 76mo anniversario della Liberazione, le citta del litorale laziale celebrano il 25 aprile con diverse manifestazioni, tutte nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. Di seguito il programma degli eventi

Pomezia

La città di Pomezia celebra il 76° anniversario della Liberazione e l’83° anniversario della fondazione della Città. Gli eventi in programma si possono seguire sui canali social del Comune (Facebook, Twitter, Instagram).

Alle ore 10:00 ci sarà il discorso del Sindaco, Adriano Zuccalà. Alle ore 10:30 seguirà l’omaggio al monumento dei Coloni fondatori. Alle ore 11.00, per celebrare il 76mo anniversario della Liberazione un flash mob con l’Anpi. Alle ore 15:00 “Pomezia – Elogio di una Città”. Video-documentario a cura del Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento. Alle ore 17:00 “Pomezia nella Storia”, una proiezione immagini d’epoca

Anzio

La Città di Anzio, domenica 25 aprile, in forma ristretta ed in totale sicurezza, celebra il 76° Anniversario della Liberazione “I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di Pace”: domenica 25 aprile 2021, 76° Anniversario della Liberazione, in forma ristretta e nella massima sicurezza a tutela della salute pubblica, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, deporrà una Corona d’alloro, al Monumento ai Caduti, in onore di tutti gli Italiani che hanno sacrificato la vita per la libertà e la democrazia.

Nel corso della breve cerimonia istituzionale sarà data lettura della motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile, della Preghiera della Patria, con un momento di raccoglimento officiato dall’Arciprete della Chiesa Madre Santi Pio e Antonio, Padre Francesco Trani.

Santa Marinella

“Quest’anno per noi cittadini di Santa Marinella e per la sezione Anpi ‘A. Margioni’ il 25 aprile ha un sapore diverso. Quest’anno infatti abbiamo finalmente un parco intitolato alla Resistenza. L’amministrazione, dietro nostra richiesta, ha dedicato il parco di via Saffi a quella stagione di rinascita e di orgoglio nazionale che prende il nome di Resistenza. In questo luogo l’Anpi celebrerà il 25 aprile sia alle ore 11.00, assieme all’Amministrazione Comunale, che alle ore 15.30, con una brevissima cerimonia e letture di brani, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento”, si legge in una nota diffusa dall’Anpi di Santa Marinella

Latina

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, alle ore 9:30 la Cisl deporrà una corona in via Don Morosini in occasione dell’iniziativa promossa dall’Anpi e denominata “Strade di Liberazione”. Aderendo a essa il Sindacato ricorderà tutte le vittime della Resistenza e il contributo dei cattolici nella lotta al nazifascismo, i quali si batterono insieme ai tanti martiri per la libertà dell’Italia.

Formia

Sono diversi i motivi di interesse delle due iniziative organizzate dall’Anpi – sezione di Formia in occasione del 76° anniversario della liberazione dall’occupazione nazifascista in programma domenica 25 aprile 2021. Sono parte integrante di un unico ma comune programma che, intitolato “Una festa per non dimenticare!” , è patrocinato dall’amministrazione comunale ed è conforme alle prescrizioni anti Covid-19.

Un primo momento di riflessione si svolgerà in piazza della Vittoria dove, dalle 10 alle 12, si svolgerà un presidio davanti il monumento che rende omaggio e ricorda i caduti della città di tutte le guerre.

Alle 17, invece, è in programma un webinar (//fb.me/e/1jQuVLcil) sulla pagina Facebook della sezione di Formia dell’Anpi (intitolata a due martiri della strage delle Fosse Ardeatine come Pilo Albertelli e Giacchino Gesmundo) sul tema “Fascismi di ieri, Fascismi di oggi”. Porteranno il loro contributo Luciano Manca, presidente della sezione Anpi di Formia; la professoressa Fiorenza Taricone, docente ordinaria di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; Saverio Forte, giornalista professionista di Teleuniverso e del portale www.temporeale.info e Teresa Pampena che, in qualità di responsabile del settore “Formazione e progetti” dell’Anpi

di Formia, presiederà i lavori.

(Il Faro online)