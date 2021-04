Alitalia, Mattia (PD): “Serve più coraggio sul piano industriale”

Regione Lazio – “L’attenzione della IX Commissione rimane massima sulla vicenda Alitalia. In questi giorni tra manifestazioni e attenzione a livello nazionale e ed europeo, è alta la preoccupazione per gli sviluppi del nuovo piano industriale”. Così in una nota Eleonora Mattia, presidente della Commissione Lavoro in Consiglio regionale del Lazio

“Oggi – spiega la Presidente – abbiamo davanti tre ordini di problemi: il primo e più urgente è quello di tutelare i livelli occupazionali. Il secondo è quello della tenuta sociale di un intero comparto poiché di fronte a questi numeri – parliamo di 7 mila lavoratori e lavoratrici a rischio solo tra i diretti e migliaia nell’indotto – non parliamo di un tema della città di Fiumicino, ma la discussione investe la città di Roma, la Regione Lazio e l’Italia. Infine, è necessario capire quale direzione vogliamo dare al nostro Paese, se predisporre l’Italia verso il terzo millennio o continuare ad ancorarla a schemi del passato. Solo rilanciando la compagnia di bandiera, attraverso un nuovo e diverso piano industriale guardiamo al nuovo mondo”.

L’Italia deve ambire ad essere protagonista delle ripresa dopo la crisi, anche restituendo a Roma il prestigio di una grande capitale europea e mondiale”.

“Dobbiamo continuare ad essere vigili – conclude Mattia – e al contempo coraggiosi su Alitalia per arrivare a una soluzione concreta e a un piano industriale che sappia valorizzare le tante professionalità afferenti alla compagnia e che consenta di affrontare le sfide ed eventuali alleanze nelle migliori condizioni possibili. Lo dobbiamo alle migliaia di lavoratori e lavoratrici che vedono a rischio non solo lo stipendio di ogni mese, ma il loro futuro”.

(Il Faro online)