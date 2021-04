Covid-19, a Fiumicino contagi in risalita: sono 195 i positivi accertati

Fiumicino – “Nel comune di Fiumicino, secondo i dati della Asl Roma 3, i casi di Covid-19 si mantengono sotto quota 200. Oggi sono 195, 21 in più rispetto all’ultima comunicazione (leggi qui). Di questi 105 riguardano donne e 90 uomini, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.24“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Con il 50% dei casi – aggiunge – Isola sacra e Fiumicino si confermano le località più colpite, seguite da Palidoro (7%) e Parco Leonardo (6%). Vi ricordo che da lunedì 26 aprile il Lazio tornerà in zona gialla. Questo però non deve farci credere di essere usciti dall’emergenza. Rispettiamo tutte le regole per la prevenzione dei contagi, mentre prosegue la campagna vaccinale nel Paese“.

