E’ finale per buoni intenditori: a Barcellona Nadal sfida Tsitsipas

Barcellona – Sarà una finale emozionante quella che si svolgerà all’Atp 500 di Barcellona domani.

La stella nascente del tennis mondiale e già vincitore del torneo di Montecarlo, Stefanos Tsitsipas, imbraccerà la sfida per il trofeo catalano con il padrone di casa e leggenda dell’Atp Rafael Nadal. Il futuro che sfida il presente o il passato del tennis, ma Nadal non ha intenzione di mollare ovviamente e allora quella che si presenta nel 25 aprile, festa nazionale italiana, sarà una partita a cui assistere con alto interesse per palati raffinati.

Ha travolto Pablo Carreno Busta oggi pomeriggio Nadal (che ha anche un campo intitolato per sé all’Atp di Barcellona) per 6-3 6-2. Vola in finale uno dei numero uno al mondo. Ha vinto 20 tornei nell’Atp Rafa e Stefanos è imbattuto in stagione in Europa. Due talenti si incontreranno per vincere sotto il cielo spagnolo, chi vincerà? Nadal è probabilmente dato per vincitore e con facilità, ma i tifosi hanno imparato a conoscere il gioco di Tsitsipas. Un match tutto da vedere allora. E’ la gara che attende Rafa per vendicare probabilmente la sconfitta patita all’Australian Open proprio per mano di Stefanos. Appuntamento domani all’ora di pranzo.

