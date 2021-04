Eccesso di botulino? Fan delusi sui social contro Zac Efron

Zac Efron torna a far parlare di se. Il celebre attore, ai più noto come la star dei film Disney “High School Musical” e “The great showman”, infiamma Twitter. Il suo nome è divenuto in poco tempo di tendenza quando in rete ha cominciato a circolare una foto, subito diventata virale, che ritrae l’attore 33enne agli occhi dei suoi fan “rifatto”.

Per gli utenti di Twitter il californiano si sarebbe infatti sottoposto a un intervento chirurgico per modificare alcuni dei suoi tratti estetici. Un risultato che però non sembra essere apprezzato. I commenti sono quasi tutti negativi: “Sembra una bambola”, “Pare il Ken umano”, “Ma è impazzito?!”. Qualche ragazza posta le foto di quando vestiva la divisa dei Wildcats: “Questi erano gli anni d’oro di Zac Efron”. Che l’attore abbia sempre avuto un occhio di riguardo per il suo aspetto fisico è noto, ma per il popolo del web sta volta ha forzato troppo la mano.

(Il Faro online)