Fiumicino – Paura a Fiumicino, dove questa notte intorno alle 04:35 un violento incendio ha colpito il ristorante Blue Dolphin in via Monte Cadria, 95.

La struttura è andata quasi completamente distrutta dall’incendio e le fiamme hanno raggiunto anche due imbarcazioni del rimessaggio adiacente.

Sul luogo sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Alle 8:30 di mattina le Squadre intervenute sono rientrate nella Sede di appartenenza per fine intervento.

