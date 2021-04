Gestione rifiuti, FdI Lazio: “Bisogna ascoltare i sindaci”

Regione Lazio – “Non può essere più consentito alla Regione Lazio e a Roma Capitale di scaricare il problema dei rifiuti spostandoli in altre provincie, continuando la loro sterile politica di scaricabarile”. Così, in un comunicato, i consiglieri regionali del Lazio di Fdi.

“Non è giusto – proseguono i Consiglieri – che comuni virtuosi nella raccolta differenziata e nella gestione del ciclo dei rifiuti, debbano per di più, farsi carico del trasferimento della loro immondizia in altre regioni, dato che le loro discariche si riempiono a causa dell’ostinazione a non collaborare di Raggi e Zingaretti.

Dalla chiusura di Malagrotta senza una soluzione alternativa nel 2013, per tutti gli otto anni del suo mandato, l’Amministrazione Zingaretti si è defilata dal suo dovere politico di adoperarsi per la progettazione di un sistema di raccolta e smaltimento alternativo e conforme alle linee guida più innovative del rifiuto come risorsa. Anche peggio ha fatto Roma Capitale con continue epurazioni di assessori, delegittimazione e destituzione dei Cda e depotenziamento di AMA, nessun intervento per incrementare l’impiantistica o riqualificare l’esistente”.

